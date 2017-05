Steven Seagal é banido da Ucrânia por razões de segurança nacional

A Ucrânia baniu o ator americano Steven Seagal de entrar em seu território pelos próximos cinco anos por razões de segurança nacional. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, a ordem procede do serviço de segurança da Ucrânia.

Em novembro do ano passado, o ator de filmes de ação recebeu cidadania russa das mãos do próprio presidente Putin. Rússia e Ucrânia vivem um conflito político: Putin é acusado de fomentar o movimento separatista entre ucranianos do leste do país.

Ao conceder no passaporte a Seagal, o presidente russo disse esperar que o gesto reforçasse a “relação pessoal” que há entre ambos.

Reportagem: Folhapress