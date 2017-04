Sul do Estado tem pancadas de chuva nesta quinta

O tempo fica abafado em todo o Estado nesta quinta-feira (27). Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na região Sul e no sul da região Serrana a partir da tarde, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca o risco de chuvas intensas no Litoral Sul Capixaba e na região do Caparaó Capixaba. O alerta tem início às 23h59 e finaliza às 23h59 de quinta.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores e leves alagamentos, podendo chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Na Grande Vitória, o sol aparece, mas tem aumento de nuvens ao longo do dia, e à noite, ocorrem pancadas de chuva, segundo previsão do Climatempo.

Na sexta-feira (28), o tempo fica instável no Estado. O dia tem pouco sol e chuva a qualquer hora na metade sul do Espírito Santo, podendo ocorrer trovoadas isoladas em alguns pontos. De acordo com o Incaper, as cidades do norte capixaba situadas ao sul do Vale do Rio Cricaré têm muitas nuvens e pancadas de chuva. Já no extremo norte, há aumento de nuvens e chuva a partir do fim da tarde.

A chuva continua no sábado (29) de forma fraca em quase todo o Estado. Há ainda variação de nuvens. A chuva não deve ocorrer apenas na região Noroeste.

Segundo o Climatempo, uma frente fria que chegou ao Sul do país na terça-feira (25) vai provocar queda de temperatura na região Sudeste nas próximas 48 horas. A frente fria vai influenciar o tempo até no Nordeste brasileiro. A passagem da frente fria pode provocar temporais até sábado e diminuir a temperatura na região.