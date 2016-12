Supermercados e lojas de shoppings fechados no domingo de Natal

Hoje, feriado de Natal, os supermercados, o comércio de rua e as lojas dos shoppings vão estar fechados. Nos shoppings, apenas as praças de alimentação e os cinemas funcionarão normalmente.

No Boulevard Shopping Vila Velha, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Moxuara, Mestre Álvaro e Montserrat a praça de alimentação funciona das 11 às 21 horas. Já o Shopping Vitória abre no mesmo horário e estende uma hora, fechando às 22 horas.

Os cinemas funcionam normalmente em todas as unidades de acordo com o horário e a programação dos filmes.

Todos os supermercados, apesar de abertos em domingos anteriores, estão fechados hoje, assim como as lojas de rua.

Os serviços do Estado e das prefeituras serão mantidos apenas os que funcionam em regime de plantão, como hospitais, prontos-atendimentos e delegacias.