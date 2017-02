Supermercados fechados na Grande Vitória e no interior do Estado

Supermercados da Grande Vitória e do interior do Estado fecharam mais cedo nesta segunda-feira (6). O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, afirmou que a “a grande maioria dos supermercados já está fechada, não só na Grande Vitória, mas no interior, como Cachoeiro, Guarapari e Linhares”.

“Na Grande Vitória, praticamente a grande maioria está toda fechada”, destacou. O superintendente disse ainda que houve algumas ocorrências nas lojas, como furto e assalto. “A gente não teve outra solução a não ser fechar. Outro agravante que as lojas fecharam mais cedo foi em função da informação de que os ônibus não iriam circular mais”, disse. “Esse agravante culminou no fechamento das lojas a partir de 14 horas”.

Schneider destacou ainda que algumas empresas encerraram suas atividades ao meio-dia. “A Acaps deu a sugestão de fechar, sugerindo que fechassem a partir das 14 horas, até pela segurança dos colaboradores. A insegurança traz um determinado pânico até para nossas equipes”, afirmou. “Procuramos encerrar o mais cedo possível para que todas se recolham as suas residências”.

O superintendente acrescenta que “infelizmente é um quadro que nós nunca vimos no Espírito Santo, que sempre foi um estado calmo e ordeiro. Nesse ponto infelizmente a gente está vendo essa situação”.