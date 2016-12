Suspeito de atacar feira em Berlim é morto em Milão, diz governo italiano

O ministro do Interior da Itália, Marco Minniti, afirmou nesta sexta-feira (23) que o homem morto por policiais italianos em um tiroteio em Milão é o tunisiano Anis Amri, suspeito de ser o terrorista que atacou um mercado de produtos natalinos em Berlim, na Alemanha, última segunda-feira (19). A informação é da Agência Ansa.

Segundo ele, na Itália existe “alto nível de controle territorial que permite identificar e neutralizar um homem em fuga e procurado ao entrar no país. Isto significa que existe um sistema de segurança que funciona”, disse.

O ministro agradeceu à polícia italiana pela morte do tunisiano. “Agradeço àqueles que estão na estrada neste momento, a polícia, as forças armadas, porque não é fácil confrontar com uma ameaça de terrorismo e garantir um nível adequado de segurança. Mas nós garantimos. Sucesso a todos”, ressaltou Marco Minniti.

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, disse que avisou a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, sobre a morte do suspeito.

Reportagem: Agência Brasil