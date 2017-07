Suspeito de chefiar tráfico é preso por agredir ex-mulher

Um suspeito de ser o chefe do tráfico no bairro Operário, em Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) acusado de bater e ameaçar a ex-mulher, uma dona de casa de 31 anos. O jovem de 26 anos foi preso em operação das polícias Civil e Militar, além de outras quatro pessoas.

Segundo a titular da Delegacia Especializada na Proteção e Atendimento à Mulher (DEPAM) de Cariacica, delegada Michelle Meira, a dona de casa procurou a delegacia no final do junho para registrar ocorrência contra o ex-marido e requerer medida protetiva. “Uma audiência entre vítima e agressor foi marcada pela Justiça, mas o acusado fugiu do Fórum de Cariacica ao ter a prisão decretada. “Ela ameaçou a vítima no Fórum, antes de fugir””, revelou Meira.

Segundo ela, as ameaças continuaram. “”No dia seguinte, ele foi até a casa da mãe da vítima e deu um tiro no relógio de energia. Na madrugada do dia seguinte, ele voltou no local e colocou fogo no carro do padrasto dela. Também ameaçou que se a vítima não reatasse o relacionamento, ele ia voltar e colocar fogo na casa com quem estivesse dentro””, afirmou a delegada.

Na manhã desta quinta, suspeito foi encontrado dormindo em casa, no bairro Operário. Outra equipe policial estava em Marcílio de Noronha, na casa de um amigo de Diego, onde ele costuma dormir, e flagraram outro suspeito saindo da casa armado com duas mulheres. Ele é apontado como chefe do tráfico de Vale dos Reis, Cariacica, e foi preso por corrupção e porte ilegal de arma. ““Ele tentou subornar os policiais, oferecendo um carro para não ser preso””, disse a delegada.

As mulheres assumiram ser donas da pistola calibre 380. Elas foram conduzidas a Depam, pagaram fiança de R$ 4 mil, cada uma, e foram liberadas. Uma adolescente foi presa por passar informações sobre a polícia aos traficantes no momento da operação. Os acusados de tráfico negaram os crimes.

Leone Oliveira

