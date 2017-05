Suspeito de homicídios é preso em São Mateus

Um homem acusado de homicídios durante a paralisação da Polícia Militar no Estado foi preso nesta quarta-feira (3) em São Mateus. O suspeito de 23 anos foi detido em uma operação conjunta realizada por agentes da Inteligência da Secretaria de Justiça e da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus (DCCV).

Segundo o delegado José Eustáquio, coordenador da Inteligência, o suspeito é investigado por crimes de homicídios e tem ligações com crime de drogas. O suspeito “junto com outros indivíduos, também, estaria tentando estabelecer o controle de tráfico de drogas no bairro Bom Sucesso, em São Mateus e tem ligações com membros da facção criminosa PCC”, informou o delegado.

Na operação, foi apreendido um revólver calibre 38, carregado, com o suspeito. O acusado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.