Suspeito fica preso entre paredes ao tentar se esconder

Um homem foi preso após realizar um assalto e tentar se esconder em um supermercado no Centro de Vitória. O acusado assaltou passageiros de um ônibus e depois escalou uma parede do supermercado, onde ficou por três horas até cair cerca de dois metros da parede para um beiral.

O suspeito foi preso após a queda e de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Em seu resgate, participaram cerca de 50 homens, entre policiais militares, homens do Batalhão de Missões Especiais (BME), guardas municipais e funcionários da EDP.

Após ser resgatado, o homem foi levado para o Hospital São Lucas, onde foi medicado e liberado. Em seguida, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil não divulgou o nome e autuação do acusado.

Duas enfermeiras que foram vítimas do acusado contaram que pegaram um ônibus da linha 213 (Grande Vitória – Mata da Praia via Praia do Suá) por volta de 7 horas desta segunda-feira (1). No ônibus, havia mais um passageiro. O acusado subiu no ônibus no Centro e ficou um tempo na roleta, onde anunciou o assalto para a cobradora. Em seguida, passou a roleta e exigiu celulares das mulheres.

As vítimas contaram que o suspeito contou com a ajuda de um cúmplice. Os dois desceram na Vila Rubim e fugiram, mas as duas enfermeiras também desceram e pediram ajuda a guardas municipais que encontraram o homem. Segundo guardas, o homem subiu em um poste com arame farpado para alcançar a parede.

O Corpo de Bombeiros utilizou uma escada especial e um guindaste para realizar o resgate. A equipe da EDP precisou desligar a energia dos fios de alta tensão no local.

Com informações de Tais de Hollanda

