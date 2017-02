Tanques de guerra são vistos a caminho da Grande Vitória

Carretas transportando tanques de guerra foram vistas passando pela BR-101 Sul e pela Rodovia do Sol na tarde desta quarta-feira (8).

Os homens das Forças Armadas e da Força Nacional que estão nas ruas do Espírito Santo vão receber o reforço de contingente a partir desta quarta-feira (8).

Até o momento, o governo federal havia autorizado a atuação de 200 homens da Força Nacional e de mil homens do Exército Brasileiro. Com o reforço, o Estado vai contar com 240 homens da Fuzileiros Navais, 650 do Exército realizando patrulhamento nas ruas e 200 em apoio interno, e 150 homens da Força Aérea.