ホワイトスツール風花台　3点セット YT-406080WW【送料無料　収納　木製　北欧　キャスター　ボックス　椅子　チェア　丸いす　丸イス】 収納　木製　北欧　キャスター　ボックス　椅子　チェア　丸いす　丸イス

ホワイトスツール風花台 3点セット YT-406080WW【送料無料 収納 木製 北欧 キャスター ボックス 椅子 チェア 丸いす 丸イス】

12,000円(消費税込) 10,200円(消費税込)
割引: 15%OFF

■商品名 ホワイトスツール風花台 3点セット ■型番 YT-406080WW ■カラー ホワイト ■サイズ 大:幅 約800×奥行 約250×高さ 約680mm

中:幅 約600×奥行 約250×高さ 約520mm

小:幅 約400×奥行 約250×高さ 約360mm ■重量 大:約5kg

中:約4kg

小:約3kg ■材質 天然木(杉) 焼加工+ステイン塗装 ■組立区分 組み立て品 ■生産国 中国



※北海道・沖縄・離島は別途送料が必要となります。



置いても絵になるし、使い方もさまざま。

庭やベランダに欠かせない名脇役。





木目の美しさが印象的な、自然の素材感を最大限に味わえる花台です。





ベランダやリビングの窓辺で鉢台(フラワーラック)にしたり、

観葉植物の置き場所を高くして

日当たりを良くしたり。



玄関で荷物の一時置きにしたり、ベッドサイドで眼鏡や文庫本を置いたりと



シンプルがゆえに様々な場面で活躍。



奥行25cmとスリムなので、ちょっとした隙間に収納できるのも魅力です。





入れ子になるので場所も取りません。

必要な時にさっと取り出して。 ●北海道、沖縄、離島は、別途運賃がかかりますので、お問い合わせください。

●土・日・祝日の配達は出来ません。

●午前・午後の指定のみ可能です。

■この商品は、代金引換がご利用いただけません。■ この商品は、メーカー直送品です。お支払方法選択画面では【代金引換】

が、表示されていますが、ご利用いただけません。銀行振込かクレジットカードで

