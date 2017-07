Taxista corre de bandidos e leva tiro em assalto

Após descobrir que dois passageiros não passavam de bandidos, um taxista de 56 anos acabou jogando o táxi, um Classic branco, em cima do meio-fio. Em seguida desceu do veículo e correu, porém foi atingido com um tiro que o feriu nas duas pernas.

A reação do motorista aconteceu após os criminosos anunciarem o assalto, por volta das 4 horas deste sábado (29), no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha.

A vítima contou à polícia que dois homens pediram uma corrida para o terminal do Ibes. Ele não detalhou de onde começava a corrida. No caminho, os dois resolveram mudar o destino e mandaram com que o taxista passasse por baixo da segunda ponte, retornando para Cobilândia.

Na avenida Rio Marinho, os ladrões sacaram um revólver calibre 22 e anunciaram assalto. Perto dos fundos de uma escola estadual, o taxista decidiu jogar o carro para cima da calçada e bateu no meio-fio.

Ele saiu do carro e correu pela avenida, mas foi baleado. A bala passou pela coxa direita e se alojou na coxa esquerda do taxista.

Ele foi levado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, de onde já teve alta. Segundo a vítima, foram roubados R$ 120, celular e carteira com documentos como carteira de habilitação.

Reportagem: Tais de Hollanda