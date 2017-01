Taxista que quase atropelou guarda de trânsito pagará mais de R$ 6 mil em multas e terá CNH suspensa

A agente de trânsito que quase foi atropelada por um taxista na manhã desta quarta-feira (4), registrou um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia Regional de Vitória. Após prestar queixa, a mulher realizou exame de corpo de delito.

Ela quase foi ferida por um taxista de Cariacica durante uma abordagem de rotina de fiscalização para identificar táxis clandestinos. Além de acelerar o veículo e chegar a esbarrar na agente, o motorista ainda passou em alta velocidade em cima da calçada, onde havia várias pessoas no ponto de ônibus.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que a equipe percebeu que havia um táxi clandestino fazendo ponto em um ponto de ônibus. Ao se aproximarem os agentes identificaram que o taxista era reincidente, já que taxistas de outros municípios podem circular e pegar passageiros em Vitória quando solicitados, mas são proibidos por lei de fazer ponto na cidade.

A punição prevista pela legislação é uma multa no valor de R$932,90 e na reincidência são multados em R$ 1.399,37. Esse taxista foi autuado em 30/12 (quando a multa era de R$ R$ 875,31) e hoje (04/12).

A Guarda Municipal de Vitória informou que o taxista foi autuado por transitar sob a calçada, com multa de R$ 880,00 e o acréscimo de 7 pontos na CNH; por estacionar em ponto de ônibus, com multa de R$ 130,00 e o acréscimo de 4 pontos na CNH; por dirigir colocando em risco os pedestres, com multa de R$ 293,47 e o acréscimo de 7 pontos na CNH; por se recusar a entregar os documentos obrigatórios, com multa de R$ 293, 47 e o acréscimo de 7 pontos na CNH; e por utilizar o veículo para arrastamento de pneus, com multa de R$ 2.934,7 e suspensão direta da CNH.

Em 2016, a equipe de fiscalização da Setran autuou 116 táxis clandestinos e nos primeiros dias de 2017 já foram 6 autuados.

Veja o vídeo: