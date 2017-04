Taxistas de Vitória agora têm aplicativo

Um novo aplicativo para corridas de táxi em Vitória, o Seu Táxi, já está em funcionamento na capital. Um termo de ajustamento de conduta (TAC) foi assinado na sexta-feira (28) entre a Prefeitura de Vitória, o Ministério Público e o Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi do Espírito Santo (Sindtavi-ES).

Os taxistas cadastrados podem utilizar o aplicativo, que foi desenvolvido pelo sindicato, a fim de facilitar o contato entre os profissionais e os passageiros.

O aplicativo deve possuir algumas características importantes, como cerca eletrônica, de maneira que as chamadas provenientes de um município sejam prioritariamente atendidas por taxistas daquele município.

Além disso, apenas taxistas cadastrados ou autorizados podem utilizar o aplicativo, que dá ao usuário a oportunidade de avaliar o motorista e o serviço prestado ao final de cada corrida.

Para o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Oberacy Emmerich Júnior, que assinou o TAC, toda a tecnologia que puder melhorar o atendimento aos usuários do serviço é bem-vinda. “Acreditamos que esse aplicativo vai ajudar os usuários de táxis, facilitando e melhorando o acesso a esse serviço”, afirmou Emmerich.

O aplicativo Seu Táxi já está disponível no Google Play e no App Store, além da página na internet www.seutaxies.com.br.

Para estimular as pessoas a usar o serviço, todas as corridas terão um desconto de 25% se forem pedidas por ele, contou o presidente do Sindtavi-ES, João Vailati Fidencio. “O passageiro vai saber, ao solicitar a corrida, o valor estimado que será cobrado pelo taxímetro, com e sem o desconto.”

Rayza Fontes