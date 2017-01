Taxistas fazem carreata na Grande Vitória

Taxistas da Grande Vitória realizaram um protesto seguido de carreata na tarde desta quarta-feira (4) por ruas e avenidas de Vila Velha e Vitória. O protesto realizado contra o Uber teve início por volta de 13h15 em Vila Velha, e em seguida, os taxistas atravessaram a Terceira Ponte.

Segundo a Central de Monitoramento de Vitória, os taxistas deram algumas voltas por ruas da capital, causando transtorno no trânsito e congestionamento nas principais avenidas. Depois, eles seguiram pela avenida Fernando Ferrari e Reta do Aeroporto, com destino ao Aeroporto de Vitória.

Além da carreata, os taxistas bloquearam a entrada e saída de veículos no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles por alguns minutos. O trânsito em Vitória foi normalizado após a passagem da carreata, segundo a Central de Monitoramento.

Após o protesto no aeroporto, os taxistas reiniciaram a carreata com destino à Assembleia Legislativa.