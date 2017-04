Técnico de futebol é preso por abusar de adolescentes

Um técnico de futebol foi preso acusado de abusar de adolescentes entre 13 e 14 anos.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), pelo menos cinco jovens foram vítimas do homem.

De acordo com as investigações, o técnico prometia presentes, passeios e patrocinadores aos menores, que eram convidados para dormir na casa dele. Quando isso acontecia, os adolescentes eram obrigados a ter relações sexuais com ele.

No celular do investigado foram encontrados vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, inclusive uma das vítimas.

