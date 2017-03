Técnico tricolor critica Fla-Flu no ES: “A febre amarela está comendo lá”

Sem poder contar com o Maracanã e com o Engenhão, o Fla-Flu será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas a notícia que deixou flamenguistas e tricolores do Estado animados não foi bem recebida pelo técnico do Fluminense, Abel Braga. O treinador não escondeu o incômodo com o local do jogo e citou até mesmo o surto de febre amarela.

“É uma pena que seja fora de casa. Isso eu não consigo aceitar. Ninguém precisaria viajar, o torcedor faria uma grande festa, como foi a decisão da Taça Guanabara, e a gente vai para uma casa que não é nossa. É uma pena. Pior que a febre amarela está comendo lá (risos)”, comentou o treinador.

O Espírito Santo registrou 40 mortes por febre amarela. O Rio de Janeiro já confirmou um óbito pela doença e a vacina entrou na rotina dos postos de saúde da Capital.

A partida, válida pela última rodada da Taça Rio, será disputada no próximo domingo (2), às 16h. As duas equipes já estão garantidas na semifinal do Campeonato Carioca. Os rivais se encontraram na decisão da Taça Guanabara. Após um empate por 3 a 3, o Flu levou a melhor nos pênaltis e levantou o troféu.

Essa será a primeira vez que o clássico Fla-Flu será disputado no Espírito Santo.