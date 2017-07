Telexfree: devolução de dinheiro a 8 mil investidores deve começar em 15 dias

Depois que o Tribunal de Justiça do Acre determinou a devolução do dinheiro de todos os investidores da Telexfree no Brasil, a expectativa dos investidores é quanto ao prazo em reaver o recurso. Segundo a Justiça, em aproximadamente 15 dias, cerca de 8 mil investidores do Espírito Santo já poderão receber o dinheiro investido no sistema. A informação foi divulgada pelo Jornal A Tribuna, na edição desta sexta-feira (07).

A decisão foi assinada pela juíza Thais Khalil, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. O processo já transitou como julgado no Judiciário. A Ympactus, popularmente conhecida como TelexFree, estava com o montante de R$ 650 milhões bloqueado pela Justiça do Acre desde junho de 2013.

O prazo para pagamento aos associados foi informado por Carlos Roberto Costa, um dos sócios da empresa. Conforme determinação da juíza, a TelexFree, junto ao Ministério Público do Acre, tem o prazo de duas semanas para organizar o ressarcimento. Os valores deverão ser atualizados, antes de devolvidos aos investidores.

Carlos Roberto afirmou que cerca de 1 milhão de pessoas, em todo o País, foram divulgadores do pacote Voice Over Internet Protocol (Voip). No Estado, eram 52 mil até a proibição das atividades. “Quem ainda não tinha recuperado o dinheiro vai ter a devolução, sendo 8 mil pessoas no Espírito Santo”.

De acordo com o sócio, o pedido de liquidação da empresa (fim das atividades) foi feito na semana passada na 2ª Vara Cível de Rio Branco. A magistrada determinou que todos os contratos firmados entre a TelexFree e seus divulgadores sejam tornados nulos, ou seja, não terão nenhum valor a partir de agora.

A juíza estabeleceu também que a empresa pague uma multa de R$ 3 milhões, valor que será repassado diretamente ao Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos, conforme estabelece a legislação federal.

Além disso, os sócios da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Wanzeler, caso atuem novamente no modelo da Ympactus/TelexFree, vão pagar R$ 100 mil de multa a cada contrato celebrado.

Em defesa das acusações, Carlos Roberto Costa declarou que a empresa não atuava como uma pirâmide financeira. “A devolução do dinheiro comprova isso. Uma pirâmide não teria dinheiro para devolver. O que a gente fazia era a venda dos pacotes da Ympactus. O dinheiro, que estava em posse da Justiça, é fruto da comercialização dos pacotes Voip”, disse ele.

Weslei Radavelli, com informações de Andreia Ferreira