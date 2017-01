Temer autoriza intervenção do Exército nas cadeias

O governo federal anunciou nesta terça-feira (17) que autorizou as Forças Armadas para atuarem nos presídios estaduais. O governo Michel Temer reconheceu que a crise carcerária atingiu “contorno nacional”.

O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou em pronunciamento nesta terça que os agentes militares vão realizar “inspeções rotineiras em busca de materiais proibidos” nos presídios e também vão atuar em conjunto às polícias locais, que são responsáveis pelas vistorias hoje.

“Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias”, disse

Parola afirmou ainda que o presidente Temer delegou o controle ao Ministério da Defesa. Temer também ressaltou que as ações necessitam de autorização dos governadores, pois as instalações são estaduais.

Os governadores pressionavam o governo federal para que a Força Nacional ajudasse na segurança interna dos presídios. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, afirmou que a medida é inconstitucional. A Força Nacional está atuando em sete estados atualmente, com 1.265 homens.

Temer se reuniu com ministros e assessores nesta terça para discutir a crise no sistema penitenciário no país. Durante a reunião, foi ainda criada uma comissão nacional para reforma do sistema prisional, que vai contar com a participação do Legislativo, Judiciário e da sociedade civil.