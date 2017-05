Temer diz que 1º de Maio é momento ‘histórico’ com reforma trabalhista

Dia do Trabalho

Neste 1º de maio trago mensagem de otimismo e de esperança para o trabalhador brasileiro. Estamos, com o apoio do Congresso, fazendo a modernização da legislação trabalhista, mantendo os direitos de cada um e possibilitando a criação de novos empregos. Trabalhadores, acreditem no seu País. Com a força de todos, nós vamos conseguir levar o Brasil para a trilha do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Assista:Leia mais: http://bit.ly/2qoFM5C

