Temer gravará pronunciamento sobre aniversário do governo

O presidente Michel Temer decidiu gravar pronunciamento para fazer um balanço de um ano à frente do Palácio do Planalto, a ser completado na próxima sexta (12). O peemedebista já discute com a equipe presidencial o pré-roteiro e o discurso para a gravação.

Ele não definiu ainda, no entanto, se ele será exibido em cadeia nacional de televisão e rádio ou apenas nas redes sociais. No 1º de Maio, o presidente seguiu a estratégia de sua antecessora, Dilma Rousseff, e preferiu fazer um discurso apenas para as redes sociais, evitando vaias e “panelaços”.

No pronunciamento, o presidente pretende elencar as principais conquistas do período, fazer um apelo em defesa das reformas trabalhista e previdenciária e antecipar medidas que serão adotadas. Para realizar o balanço de governo, a Casa Civil tem promovido reuniões com ministros de diferentes áreas. O presidente também programa um evento no Planalto na sexta para marcar o um ano, no qual também pretende fazer um discurso.

Em meio a resistências sobre as reformas governistas, ele pretende fazer um contraponto à gestão petista e enfraquecer as críticas à gestão. Apesar do discurso de que não se importa com sua impopularidade, ele programa uma agenda extensa no final do segundo semestre na tentativa de melhorar a aprovação do governo, hoje em 9%.

A ideia é que ele aumente seu engajamento na reforma política, cujo apoio da população é maior, segundo pesquisa interna, e realize mais viagens para defender seu período à frente do Planalto.

Nas palavras de um assessor presidencial, com o fim da tramitação das reformas, a ideia é vender a imagem de que o peemedebista deixou de ser um “reformista” para se transformar no “presidente da travessia”.