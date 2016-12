Temer vai vetar projeto de negociação de dívidas dos estados

O presidente Michel Temer vai vetar o mecanismo que cria o programa de recuperação fiscal dos estados com maiores dificuldades financeiras e sancionar a renegociação das dívidas de todas as unidades federativas. Os estados com mais dificuldades são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

A decisão do veto foi tomada durante reunião do presidente com sua equipe econômica nesta quarta-feira (28). Temer pediu ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para providenciar os pareceres jurídicos que vão embasar o veto.

Assessores presidenciais afirmaram que o presidente vai assinar o veto nesta quarta, e que já negocia um novo projeto sobre o tema com governadores e parlamentares.

O governo considerou que sem as contrapartidas de ajuste fiscal, que foram retiradas do projeto pelo Legislativo, não faria sentido a negociação das dívidas dos Estados e conceder moratória de 36 meses para os estados em calamidade financeira. Por isso, o governo busca uma nova proposta que inclua as contrapartidas.

Temer avaliou que não seria possível ajudar os Estados sem que eles realizassem um ajuste fiscal, como o governo promove.