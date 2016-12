Temperatura chega aos 39,5º em Vitória

A temperatura chegou aos 39,5ºC em Vitória na tarde desta quinta-feira (29). A temperatura foi registrada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a temperatura havia chegado aos 35ºC no início da tarde, com sensação térmica de 40ºC. O registro foi feito por termômetro localizado no Aeroporto Eurico Salles de Aguiar.

A previsão para os próximos dias é de sol e calor no Estado. O céu terá poucas nuvens nesta quinta, de acordo com o Inpe. Na sexta-feira (30), o sul do Espírito Santo terá nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuvas a partir da tarde.

De acordo com o Incaper, uma massa de ar seco e quente deixa a sexta com sol e poucas nuvens no Estado, sem expectativa de chuva. A temperatura continua alta, mas algumas rajadas de vento podem ser fortes no litoral sul capixaba e na Grande Vitória.

O Incaper destaca que as temperaturas para a Grande Vitória podem chegar a 34º, com exceção de Vitória e Vila Velha, que tem máxima prevista de 33ºC. A mínima prevista é de 22ºC para Serra, Cariacica e Vila Velha.

Para Vitória, a temperatura mínima é de 25ºC e a máxima de 35ºC.