Temperaturas caem no final de semana

Chuva forte, rajadas de vento e queda na temperatura trazidas por uma frente fria vinda da região Sul do País são esperadas em todo o Estado no fim de semana.

Em algumas regiões, como a serrana, a temperatura mínima pode atingir os 13ºC na madrugada de domingo. Na Grande Vitória, a temperatura máxima já deverá cair dos atuais 32ºC para 25ºC.

Segundo o meteorologista do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Fábio Rocha, o deslocamento da frente fria causa instabilidade e pancadas de chuva podem ocorrer em qualquer momento do dia.

Em Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Marataízes, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy, São José do Calçado e Alegre, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê que amanhã o vento possa atingir os 60 km/h e a chuva acumule 50 mm em 24 horas. Há risco de desabamentos.

Reportagem: Rayza Fontes