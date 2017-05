Terça de sol com muitas nuvens na Grande Vitória

A terça-feira (2) será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado na Grande Vitória, durante o dia. A noite será com muitas nuvens, segundo o Climatempo. Na quarta-feira (3), o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove.

A chuva retorna à Grande Vitória na quinta-feira (4) . O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a temperatura se mantém amena nesta terça. Já na quarta, o nordeste do Estado será de chuva isolada, com temperatura amena.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo na quarta será nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Estado.