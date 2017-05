Terço gigante copiado em Portugal

Um terço gigante, suspenso a quase 30 metros de altura e feito em homenagem a Nossa Senhora, tem chamado a atenção de fiéis nos últimos dias. Mas não se trata do tradicional terço entre as palmeiras do Convento da Penha, em Vila Velha.

O objeto de devoção dos católicos está do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal, e a semelhança com uma das marcas registradas da Festa da Penha chamou a atenção internacional e causou polêmica.

Criado pela artista plástica Joana Vasconcelos, o terço português foi inaugurado na última terça-feira (2), no Santuário de Fátima, na cidade de Fátima, Portugal. Não demorou muito para a comparação começar a ser feita pelos próprios portugueses e a artista ser acusada de plágio nas redes sociais.

A polêmica aumentou ainda mais após uma entrevista da artista ao site de notícias Público, de Portugal. Em um dos trechos, Joana afirmou que, antes da comparação, nunca havia visto o terço do Convento da Penha, citado por ela como “uma coisa pendurada entre duas palmeiras”.

“A minha obra é feita em plástico e não em isopor como a outra. Além disso, a minha tem uma escala adaptada à arquitetura. Não é uma coisa pendurada entre duas palmeiras”, disse Joana Vasconcelos, que alega ter demorado cerca de um ano para finalizar o terço.

A obra, chamada de “Suspensão”, foi feita em comemoração ao centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima para três crianças, segundo a crença católica. O terço será iluminado na noite do próximo dia 12, durante a visita do papa Francisco ao país.

Joana também rebateu às críticas sobre o plágio. “Há símbolos que são símbolos de todas as pessoas, como carros, sapatos, e que são tratados por vários artistas. As pessoas trabalham os símbolos conforme a sua perspectiva e maneira de ser. Os símbolos não são de ninguém”, disse a artista.

O terço que fica entre as palmeiras do Convento da Penha é feito todos os anos desde 1998 para a Festa da Penha.

A reportagem completa sobre essa polêmica você confere na edição desta sexta-feira (5) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Rafael Gomes