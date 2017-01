Terminal do aeroporto é coberto

As obras do Aeroporto Eurico Aguiar Salles, em Vitória, estão cumprindo o cronograma de execução e a fase é de instalação das estruturas e telhados do novo terminal de passageiros.

Ao todo, o aeroporto vai receber R$ 571,62 milhões em investimentos. A previsão é que as obras sejam concluídas ainda neste ano. O novo terminal de passageiros terá dois pisos e 26,3 mil m2 de área total, composto por 31 balcões de check-in, 75 pontos comerciais, cinco posições de embarque e desembarque em pontes (fingers) e três posições remotas (sem o auxílio das pontes).

As obras contemplam ainda um pátio para trânsito e estacionamento de aeronaves com 45,3 mil m2, e uma nova pista de pousos e decolagens, com 2.058 metros de comprimento e 45 metros de largura, capaz de receber aeronaves do tipo 767-300. Além de 10 novas pistas de taxiamento, interligando a nova pista ao pátio de aeronaves e uma nova central de utilidades (CUT), que reúne os sistemas de apoio para operação do terminal de passageiros e das pistas e pátios do aeroporto.