Termômetros chegam a 42,3º no Rio com sensação térmica de 47,7º

Com termômetros marcando mais de 42 graus, a cidade do Rio de Janeiro teve nesta terça-feira (27) o dia mais quente do ano. Segundo informou o Alerta Rio, serviço de meteorologia da prefeitura carioca, a temperatura em Guaratiba, bairro da zona oeste da cidade, era de 42,3° por volta das 13h15, a mais alta registrada ao longo de 2016.

A sensação térmica chegou a 47,7° em Guaratiba. Essa marca só foi superada pela sensação térmica de 49,3º, registrada no dia 11 deste mês, na estação de medição Barra da Tijuca/Riocentro, também na zona oeste da cidade.

De acordo com a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Alerta Rio, a previsão é de que o calor continue. “Nós estamos com um sistema de alta pressão atuando no município do Rio, e junto há uma massa de ar quente, que já está há alguns dias sobre a cidade. Por isso, as temperaturas estão elevadas e a sensação térmica também”, explicou.

O clima no Rio ainda vai continuar quente e abafado nos próximos dias, mas talvez na quinta-feira (29), as temperaturas caiam um pouco. “Ao longo da semana, há chances de pancadas de chuva isoladas, principalmente na quinta e na sexta-feira, mas o calor não vai ceder”, previu a meteorologista.

Para a virada do ano, Juliana Hermsdorff disse que a possibilidade de chuva é remota. “Principalmente na hora do réveillon. A tendência para sábado é de temperaturas elevadas e pouquíssimas chances de pancadas de chuva, que, se ocorrerem, serão à tarde e no início da noite”, considerou.

A previsão para amanhã (28), no Rio de Janeiro, é de temperatura máxima de 42°C e mínima de 24°C, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. O forte calor e o mar de águas mornas e cristalinas, devido à falta de chuva, têm lotado as praias cariocas de moradores da cidade e de turistas, não só durante o dia mas também depois do pôr do sol.

Agência Brasil