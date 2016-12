Testemunhas reconhecem suspeito de matar ambulante no metrô

Quatorze pessoas foram convocadas para o reconhecimento do suspeito de participar do espancamento do ambulante Luiz Carlos Ruas, no domingo (25). A agressão foi registrada pelas câmeras da Estação Pedro II do Metrô.

O pedreiro Ricardo Martins do Nascimento, 21 anos, foi preso na noite de terça-feira (27) em Itupeva, no interior de São Paulo. Todas as testemunhas o reconheceram como um dos agressores, segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, responsável pelo caso.

O delegado informou que as testemunhas foram levadas para a delegacia do Metrô e permanecem no local porque há expectativa de que o segundo agressor se apresente à polícia nesta quarta-feira (28).

Uma das testemunhas é a travesti Raíssa, que foi defendida pelo ambulante antes da agressão, de acordo com a investigação policial.

O suspeito afirmou estar arrependido ao ser preso na noite de terça e que estava alterado por consumir “cachaça”. Ele disse ainda que não é “uma má pessoa”. “Estou arrependido. Também não sou uma má pessoa. E o senhor [Ruas] que estava lá trabalhando também não era, era um cidadão de bem”, disse a jornalistas.

Ricardo afirmou que se defendeu de uma garrafada que Ruas teria dado em seu primo, Alípio Rogério Belo dos Santos.

Nesta quarta, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo publicou uma resolução no Diário Oficial em que fixa até R$ 50 mil de recompensa para quem der informações sobre os autores da morte de Ruas. A polícia ainda busca Alípio Rogério Belo dos Santos, suspeito de ter participado da agressão com Ricardo. O advogado dos dois suspeitos, Marcolino Nunes Pinho, afirmou que Alípio não vai se entregar, mas que deseja colaborar com as investigações.