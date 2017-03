Tiros em fila para tomar vacina

Quem foi ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Porto Novo, em Cariacica, se vacinar contra febre amarela foi surpreendido por tiros no início da manhã desta quarta-feira (1º).

A fila já se estendia por ruas do bairro quando, por volta das 6h, motoqueiros passaram e atiraram contra um rapaz que aguardava na fila.

Houve tumulto e correria. As pessoas buscaram abrigo em casas, no comércio e atrás de carros. O rapaz correu em direção a um morro e os bandidos fugiram. As testemunhas não souberam precisar quantas motos foram vistas.

Depois da confusão, muita gente desistiu de esperar pela vacina. A Polícia Militar (PM) foi chamada para ajudar a organizar a fila e também fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.