Tiroteio deixa mortos e pelo menos 9 feridos na Flórida, Estados Unidos

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas em um tiroteio no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, nesta sexta-feira (6). A informação é de uma autoridade americana que está no local. O atirador foi preso, segundo o oficial.

Segundo a rede NBC, três pessoas morreram no tiroteio. No entanto, a informação não é divulgada por nenhuma outra emissora ou autoridade.

O gabinete do xerife do condado de Broward confirmou em mensagem no Twitter que houve várias mortes.

De acordo com a CNN, o atirador agiu sozinho. “Não temos evidência neste momento de que ele agiu com qualquer outra pessoa. Ele está sob custódia e nós estamos investigando”, disse a prefeita do condado, Barbara Sharief.

Parte do aeroporto foi evacuado, e imagens do aeroporto mostram grupos de pessoas nas áreas de embarque.

No Twitter, autoridades do aeroporto informaram que o “incidente” acontece na área de bagagem do Terminal 2.

Mais informações em instantes.