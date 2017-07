Torcedor do Palmeiras morre após ser esfaqueado em briga com corintianos

O torcedor do Palmeiras, Leandro de Paula, 38, morreu na manhã desta quinta-feira (13) após ser esfaqueado durante uma briga com corintianos.

O palmeirense foi esfaqueado no abdômen na rua General Olímpio, a cerca de dois quilômetros do Allianz Parque, onde ocorreu a partida entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro, na noite dessa quarta (12). De acordo com a Santa Casa, Leandro deu entrada no pronto-socorro da unidade hospitalar, localizada no centro, em estado grave, com instabilidade hemodinâmica, necessitando passar por uma intervenção cirúrgica.

“Após atendimento de emergência, ele foi levado ao centro cirúrgico. O paciente seguiu estável e veio a óbito nesta manhã”, informa nota da Santa Casa.

BRIGA

Após a partida, Leandro e dois amigos voltavam de carro para casa no bairro Valparaiso, em Santo André (ABC Paulista), por volta da 0h30 dessa quarta. O trio começou a ser xingado por corintianos quando parou o carro no sinal vermelho, segundo um dos amigos da vítima que pediu para não ser identificado.

De acordo com o jovem, Leandro ficou irritado e desceu do carro para discutir com os três corintianos que aparentavam estar bêbados. Um deles estava com um facão na mão, partiu para cima da vítima e a esfaqueou. “Eu e meu amigo fomos para ajudar, mas outro tirou uma faca do bolso”, falou o jovem.

Os dois amigos colocaram Leandro dentro do carro e o levaram para a Santa Casa. O amigo da vítima disse ainda que o trio costumava assistir os jogos do Palmeiras e nunca tinham se envolvido em brigas. Na noite desta quarta, eles tinham visto o jogo em um bar em frente ao estádio, pois não tinham conseguido ingresso.

Os dois suspeitos foram detidos e levados ao 91º DP (Ceagesp), onde foram reconhecidos pelos amigos da vítima. Um facão e uma barra de ferro foram apreendidas pela polícia.

Reportagem: Folhapress