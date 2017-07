Torcedores do Atlético-MG e Botafogo brigam antes de jogo no Engenhão

O caos no futebol carioca não ficou restrito à barbárie de sábado em São Januário. Neste domingo (9), torcedores de Botafogo e Atlético-MG entraram em confronto do lado de fora do Estádio Nilton Santos.

Em uma das ruas que circundam o campo alvinegro, testemunhas ouviram disparos e brigas entre botafoguenses e atleticanos.

Segundo o major Hilmar Faulhaber, comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE), não é possível afirmar o que gerou a confusão.

“Houve um problema do lado de fora, sim, brigas entre atleticanos e botafoguenses. Mas não ouvi nada sobre disparos de arma de fogo, preciso apurar melhor as informações ainda”, disse Faulhaber.

No sábado, um torcedor do Vasco foi baleado e morto após o jogo contra o Flamengo. Outros três foram feridos e estão internados no Hospital Souza Aguiar.

Foto: Leo Burlá e Pedro Ivo Almeida (UOL/Folhapress)