Traficantes invadem casas no centro de Vitória ao tentarem fugir da PM

Uma denúncia de um carro roubado abandonado no morro Santa Clara, no Centro de Vitória, levou a Polícia Militar a prender três acusados de estarem na linha de frente do tráfico de drogas no bairro, na tarde desta sexta-feira (26).

Com o trio foi apreendido drogas e até uma pistola 765 de uso restrito. Durante a fuga, os traficantes invadiram residências e terrenos particulares da região.

A PM foi ao bairro depois que recebeu uma denúncia de que um bandido abandonou um carro Gol cinza roubado na parte baixa do morro e subiu as escadarias correndo.

Segundo o sargento Weverton, da 1ª Cia. do 1º Batalhão da PM de Vitória, responsável pelo comando da operação, os três correram com a chegada da polícia e começou uma perseguição.

“O veículo estava próximo à ladeira São João e quando nos aproximamos os três saíram correndo e pulando por dentro dos quintais dos moradores. No primeiro barraco que eles entraram abandonaram a sacola com as armas e as drogas e continuaram fugindo pulando de muro em muro”, disse.

O primeiro a ser detido foi Matteus Vaz Pereira, 20 anos, que assumiu ser dono de um revólver 38 encontrado pela polícia. Os outros dois suspeitos, Judson Pereira Machado, 20 anos, e um adolescente de 15 anos continuaram em fuga.

Ao chegarem em um barraco abandonado, que serve como “QG” da quadrilha um cerco policial foi montado.

“Ao todo foram 11 policiais e duas duplas de motopatrulha na perseguição. Invadimos o local e demos voz de prisão, os dois já estavam preparados para pular o muro novamente. Eles confessaram serem os donos de todo o material apreendido”, disse o sargento.

Com eles, a polícia apreendeu uma pistola 765 de uso restrito das forças armadas, um revólver calibre 38 de cano longo, um revólver 38 de cano curto, 39 pinos de cocaína, 12 munições calibre 765 intactas, 2 munições calibre 12 intactas, 1 radiocomunicador, 2 celulares e R$ 56,10 em dinheiro.

O adolescente de 15 anos, confessou ser o dono da pistola 765 de uso restrito das forças armadas, segundo a polícia.

Segundo a PM, todos têm passagem por tráfico de drogas e furto. O trio foi levado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.