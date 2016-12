Trânsito é liberado 4 horas após acidente com mortes na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito foi liberado às 20h30 no KM 459 da BR-101, em Mimososo do Sul na noite desta segunda-feira (26). O trecho estava em sistema pare-siga por conta de um acidente que deixou dois mortos e três feridos e aconteceu por volta das 16h30.

Dois veículos que seguiam em sentidos opostos se chocaram. Uma criança de 5 anos e uma mulher morreram no acidente. A criança estava no HB20 e outras duas pessoas que estavam no veículo sofreram lesões. No Palio, estavam apenas a passageira que morreu e o motorista, que sofreu ferimentos.

Os três feridos foram socorridos por ambulâncias da Eco 101 e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas foram levadas para um hospital particular e a outra para a Santa Casa de Cachoeiro.

Uma pista ficou totalmente interditada para o atendimento aos feridos, perícia e remoção dos corpos e veículos. O trânsito seguiu em sistema pare-siga por cerca de quatro horas. De acordo com a Eco 101, um congestionamento de dois quilômetros se formou nos dois sentidos.