img.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; }

KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム(キット販売品) 10P05Nov16 KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム(キット販売品)【送料無料】

KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム(キット販売品) 10P05Nov16 KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム(キット販売品)【送料無料】 16,134円(消費税込) 13,714円(消費税込)

割引: 15%OFF

モデル: 25459

35 在庫量





カートに入れる:









【商品説明】 【特長】

●組み合わせにより、種々なサイズに対応。

●側板は2.3mm材厚で頑丈。

●積み重ねができますのでタテ寸法はフレキシブルに選定できます。 【仕様】

●色彩:クリーム色(2.5Y9/1) 分電盤・制御盤 【内外電機-Naigai-】 > ダクト&ベースシステム・盤用パーツ