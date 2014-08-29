KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム（キット販売品） 10P05Nov16 KM60098 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ベースシステム（キット販売品）【送料無料】

推薦・AO入試について

推薦・AO入試を希望する生徒は『平成２８年度 推薦・AO 入試受験希望票』 を東明館高等学校進路指導部まで提出して下さい 、、、!

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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

平成28年度 公募推薦・ＡＯ入試受験希望票(卒業生用)

平成28年度 指定校推薦入試受験希望票(卒業生用)