Trânsito liberado na BR-101, na Serra

Chegou ao fim por volta das 11h desta sexta-feira (28) o bloqueio da BR-101, em Carapina, na Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes seguem em caminhada pela Reta do Aeroporto e são acompanhados pela Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) e por viaturas da PRF.

Após o fim do protesto, foi realizada a limpeza da pista e a remoção dos veículos com pneus furados do quilômetro 269 da BR-101 e às 11h30 o trânsito estava liberado nos dois sentidos.

Segundo a Eco 101, a rodovia continua interditada no quilômetro 297, em Viana.

Reportagem: Keyla Cezini