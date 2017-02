Trânsito na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim, é liberado

O trânsito na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim, voltou a ser liberado. O trecho na altura de Morro Grande estava totalmente interrompido desde que ocorreu a ruptura de um túnel abaixo da rodovia.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), os serviços no local foram concluídos e o trânsito normalizado. Para garantir o tráfego, é utilizado um novo viaduto das obras de duplicação.

O DER-ES informou ainda que os veículos transitam no local em que será a nova pista da rodovia. O trecho continua sinalizado e vai passar por recuperação. A ES-482 passa também por obras de duplicação entre Cachoeiro de Itapemirim e o distrito de Coutinho.

“Desde que houve a interrupção do tráfego, nossa equipe trabalhou intensamente para normalizar o mais rápido possível o trânsito na região, se preocupando também com a sinalização para os condutores. Realizamos intervenções de acesso ao viaduto, que já estava concluído e fica próximo de onde houve o rompimento”, disse o diretor-geral do DER-ES, Enio Bergoli.