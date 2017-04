Travestis e transexuais poderão ter o nome social em cartões de contas bancárias, em canais de relacionamento e em correspondências de instituições financeiras.

Uma carta circular do Banco Central autorizando o uso do nome social foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (11).

O nome social é aquele escolhido por travestis e transexuais de acordo com o gênero que se identificam, independentemente do nome que consta no registro de nascimento.