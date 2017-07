Trecho de rodovia entre Anchieta e Piúma é inaugurado nesta sexta

O trecho da rodovia ES-060, entre Anchieta e Piúma será entregue nesta sexta-feira (7) à população após passar por obras. O trecho de cerca de 9km passou por obras que reabilitaram e tornaram a rodovia mais moderna, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES).

A inauguração do trecho acontece na manhã de sexta com a presença do governador Paulo Hartung, de secretários de Estado e prefeitos de Anchieta, Fabrício Petri, e de Piúma, José Ricardo Pereira da Costa.

A estrada entre as cidades é uma das mais usadas por motoristas que trafegam pelo Litoral Sul do Estado em direção às praias e também pela população local nos trechos em que a via cruza áreas urbanas.