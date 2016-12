Três mil bolsas com nota do Enem

Faculdades da Grande Vitória vão disponibilizar mais de 3 mil bolsas de estudo para o ingresso em diversos cursos de graduação no início de 2017. São chances de formação em Engenharia, Arquitetura, Direito, Biomedicina, Ciências Contábeis, Pedagogia, Psicologia, Educação Física, entre outros. Há oportunidades, por exemplo, na UCL, Multivix, Novo Milênio e Faculdade Católica de Vitória, com bolsas integrais ou com 50% de desconto.

Somente pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), do governo federal, há 2.387 bolsas em cinco faculdades, além de outros programas oferecidos pelas próprias faculdades ou por organizações não governamentais (ONGs).

O Prouni, que terá inscrições abertas a partir do mês que vem, seleciona os candidatos por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A faculdade Multivix vai oferecer 1.798 bolsas pelo programa. Desse total, 323 são integrais e outras 1.475 são de 50%. Elas estão distribuídas em cursos como Nutrição, Odontologia, Fisioterapia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros.

Já na Faculdade UCL serão disponibilizadas 300 bolsas para o programa no primeiro semestre do ano que vem. Delas, 98 são integrais e outras 202, de 50%. As oportunidades são para Engenharia Elétrica, Civil e Mecânica, Administração, Logística, Sistemas de Informação, entre outros.

Na faculdade Novo Milênio também serão oferecidas bolsas pelo Prouni. Ao todo, são 171: 57 delas integrais e 114 de 50%. Há bolsas para os cursos de Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão de RH, Logística e Pedagogia.

Já a Faculdade Católica de Vitória vai disponibilizar 89 bolsas para cursos como Filosofia, Serviço Social, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Além do Prouni, as faculdades oferecem também outras oportunidades de bolsas de estudo. Na Faesa, por exemplo, os alunos que estudaram em escolas públicas têm bolsa de 25% durante toda a graduação, em todos os cursos da instituição, exceto Odontologia.

