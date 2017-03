Três pessoas ficam feridas após motorista bater em poste em Vitória

Três pessoas ficaram feridas após um carro bater em um poste na tarde desta quarta-feira (22), na altura do bairro Resistência, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.

O acidente aconteceu por volta das 13h50. De acordo com a Guarda Municipal, a idosa que conduzia o veículo e outros dois ocupantes foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital particular no município.

Ainda segundo a Guarda Municipal, um veículo foi atingido pelo poste, mas o condutor não se feriu.

O carro bateu de frente e o poste foi derrubado, ficando atravessado na pista, bloqueando os dois sentidos. O trânsito foi liberado às 15 horas após a retirada do poste pela Escelsa, com o auxílio de uma equipe da prefeitura.

Erramos: na primeira publicação desta reportagem, o nome da empresa saiu grafado incorretamente “Excelsa” em vez de Escelsa.