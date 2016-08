Três pessoas são assassinadas em bairros da Serra

Três pessoas foram assassinadas entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta (25), no município da Serra. Em Jardim Limoeiro, um homem, não identificado pela polícia, foi encontrado morto no meio do mato em uma chácara, às 7 horas de ontem. A vítima estava apenas de cueca e o corpo foi encontrado por um cachorro que fica no imóvel. Ele latiu e chamou a atenção do caseiro Manoel Messias, de 43 anos, que chamou a polícia. Segundo a PM, foi possível perceber hematomas pelo corpo da vítima.

Já em Jardim Carapina, o jovem Daniel Rodrigues Mota, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros, dentro de casa, à 0h50 de ontem. A mulher da vítima, que também estava na casa, afirmou que o marido tinha ido para uma área da residência para fumar, enquanto ela ficou no quarto. Ela ouviu os disparos e não foi atingida.

Em São Marcos, o adolescente Carlos Henrique de Britto Camargo Sarmento, de 17 anos, foi assassinado com um tiro no pescoço, na noite de quarta-feira. A vítima estava na frente de uma escola, na rua Américo Miranda, quando os tiros aconteceram. De acordo com a polícia, o adolescente chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum suspeito foi preso.