Tribuna Online lança tabela dinâmica do Brasileirão 2017

O portal Tribuna Online lançou nesta quarta-feira (12) uma novidade para os amantes do futebol: a tabela dinâmica do Campeonato Brasileiro 2017 – Série A. A cada partida concluída do Brasileirão, os torcedores vão poder acompanhar a atualização da classificação e saber a situação de cada equipe.

Além da classificação atualizada – com informações gerais da competição, os torcedores vão acompanhar também a tabela de jogos da rodada e os próximos jogos de cada time.

A tabela está disponível para visualização em todas as plataformas.

Weslei Radavelli