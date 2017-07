A partir deste domingo, dia 30, o Tribuna Online vai transmitir ao vivo a missa presidida pelo Padre Anderson Gomes na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha. A exibição será semanal, sempre às 19h30.

Para acompanhar as transmissões, basta clicar no link disponível todos os domingos na página principal do site ou acessar o endereço http://www.tribunaonline.com.br/missa-ao-vivo/