Tribunal aluga salas para abrigar Fórum

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) formalizou o aluguel de 18 salas no Edifício Vértice, na Enseada do Suá, para abrigar nove varas do Fórum Cível de Vitória, que passará por obras de reformas.

O valor dos contratos de aluguel, publicados no Diário da Justiça dessa quarta-feira (11), chega a R$ 145 mil mensais. O tribunal poderá gastar até R$ 8,72 milhões com a locação de cinco andares e 100 vagas de estacionamento por cinco anos.

Segundo a assessoria do TJ-ES, a desocupação parcial do Fórum foi a solução mais econômica encontrada para reestruturar o prédio. Desde o início de sua gestão, o presidente, desembargador Annibal de Rezende Lima, fez uma visita técnica ao Fórum e propôs a reforma gradativa do local.

TRANSFERÊNCIA

Com a assinatura do contrato de aluguel das salas, nove varas da Fazenda Pública e Execuções Fiscais serão transferidas, temporariamente, para a Enseada do Suá. Em seu site, o Tribunal explicou que essas varas não realizam muitas audiências, recebendo mais advogados e procuradores.

O TJ-ES informou ainda que as varas remanejadas voltam ao local de origem tão logo as obras terminem. O Fórum Cível possui 12 andares e três deles serão esvaziados para reforma, que ainda não tem data para começar.

O custo das reformas e das adaptações no imóvel alugado será todo pago pelo proprietário, que tem a obrigação de entregar as salas prontas para a mudança das varas. A mensalidade do imóvel será paga com a verba do Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário, proveniente de arrecadação própria.