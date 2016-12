Trilha no Morro do Moreno é interditada por risco de novos deslizamentos

A trilha da Raiz, ou do Cipó, no Morro do Moreno, foi interditada pela Defesa Civil de Vila Velha nesta quinta-feira (22) por risco de novos deslizamentos de pedra. No último final de semana, um casal ficou ferido após ser atingido por pedras que se soltaram.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local esta tarde para avaliar a área. O terreno foi mapeado por um geólogo que afirmou que o risco de um novo deslizamento é grande.

De acordo com a Defesa Civil, o trecho mais perigoso tem 50 metros de extensão e é onde existem rochas soltas que estão penduradas nos cipós. A passagem de pessoas pode provocar o rolamento das pedras. Por isso, avisos de interdição foram colocados ao longo da trilha. As pedras soltas devem ser retiradas na semana que vem.