Turista mineiro está desaparecido no Caparaó

Um turista mineiro está desaparecido na região do Caparaó. Antonio Teodoro Dutra Júnior, que é de Manhuaçú, subia o Pico da Bandeira na madrugada do último domingo (9) quando desapareceu.

O irmão dele, Allisson Teodoro, fez um apelo por informações sobre a localização de Antonio nas redes sociais.

Amigos este e meu irmao ele esta desaparecido no Pico da Bandeira desde de sabado se alguem tiver alguma informacao favor entrar em contato 🙌😥. Desde ja a familia agradece !!! Posted by Allisson Teodoro on Monday, July 10, 2017

Antonio, que é conhecido como Roska, foi ao Pico da Bandeira na companhia de um amigo, que se chama Leonardo. Os dois não tinham feito reserva no parque e ao chegarem à portaria do lado capixaba se juntaram a um grupo de 38 pessoas de uma igreja para fazer a subida.

Leonardo contou que no meio do caminho se distraiu conversando com pessoas conhecidas desse grupo e só quando chegou ao alto do pico se deu conta de que Antonio não estava mais com eles.

Como muita gente desistiu a subida no meio do caminho, ele imaginou que encontraria Roska na descida ou na portaria, mas isso não aconteceu.

Segundo a família, brigadistas, policiais, bombeiros e dois guias particulares estão envolvidos nas buscas, mas Antonio ainda não foi localizado.

Leonado chegou até a ir à portaria do parque em Minas Gerais na tentativa de encontrar o amigo.

Reportagem: Keyla Cezini