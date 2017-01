Turistas não conseguem fazer ligações nem acessar a internet no litoral capixaba

Moradores e turistas que visitam o litoral Sul do Espírito Santo reclamam de dificuldade para realizar chamadas ou se conectar à internet móvel em todas as operadoras.

A empresária Eliane Simoura, de 42 anos, dona de uma pousada na Praia do Morro, em Guarapari, reclamou que é preciso ficar procurando área e discar mais de 10 vezes para completar a ligação.

As reclamações são maiores no município de Guarapari, que recebe milhares de visitantes no verão e também em Anchieta, região Sul do Estado, que sofre com congestionamento da telefonia móvel.

Para o presidente do Sindicato da Construção Civil em Guarapari (Sindicig), Fernando Otávio Campos, a telefonia móvel está tão ruim que chega a interferir na venda de imóveis.

“As ligações não completam e a internet não navega. Fica pior nos momentos de maior movimento, como nos finais de semana. Justamente quando o setor de imóveis precisa atender e fechar suas vendas”, comentou Campos.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de forma geral, as prestadoras devem se preparar para oferecer os serviços com qualidade para a população durante fenômenos sazonais (como no caso de festas de final de ano ou da temporada de verão) e a quantidade de chamadas interrompidas por queda da ligação na rede da prestadora, em cada período de maior movimentação, deve ser inferior a 2% no mês.

A reportagem completa sobre esse problema você lê na edição desta terça-feira (10) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Roberta Bourguignon e Thaíssa Dilly