Usuários de Uber passaram a pagar uma taxa de R$ 0,75 por viagem em todo o Brasil. O custo fixo vai ajudar a “apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários, além de outros custos operacionais”, segundo a empresa.

Para os motoristas, não haverá mudanças na remuneração nem taxas extras. O Uber fica com 10% e 30% do valor do trajeto percorrido, e o restante vai para o condutor.