Ufes abre 2.469 vagas com a nota do Enem

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir 2.469 vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre deste ano, no primeiro processo seletivo que será realizado somente com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A universidade publicou ontem o edital com as vagas para o processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

A Pró-Reitoria de Graduação da Ufes publicou em sua página na internet (www.prograd.ufes.br) o edital contendo as normas para acesso aos cursos de graduação da universidade no primeiro e no segundo semestres de 2017. No total, a Ufes irá oferecer pelo Sisu 2.469 vagas em 91 cursos, distribuídos nas unidades de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, além de Alegre e São Mateus.

Os cursos de licenciatura em Educação do Campo, Letras-Libras e Intercultural Indígena, assim como os cursos de bacharelado e licenciatura em Música terão processos seletivos específicos, realizados pela universidade. Poderão participar do Sisu os candidatos que tenham concluído o ensino médio e que realizaram o Enem em 2016.

Após a divulgação do resultado do Enem –prevista para o próximo dia 19 –, o candidato deve verificar, para o curso desejado, a nota mínima estabelecida pela Ufes para cada disciplina, assim como a média necessária no exame nacional.

As cotas atenderão ao estabelecido pela Portaria MEC nº 18, 2012, com metade das vagas destinadas a estudantes vindos de escolas públicas. Dentro desse percentual, também está prevista cota para autodeclarados negros, pardos e indígenas. Os classificados deverão realizar a pré-matrícula on-line, pelo site www.sisu.ufes.br, onde confirmará seu interesse pela vaga. Posteriormente, será realizada pela Ufes a matrícula definitiva. O cronograma do Sisu para 2017 ainda não foi divulgado pelo MEC.

